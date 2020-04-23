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  3. Tarkan'ın kızı Liya büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı

Tarkan'ın kızı Liya büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı

Tarkan'ın kızı Liya büyüdü! Son paylaşımına yorum yağdı

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile karantinada olan Tarkan, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. Megastar, 23 Nisan'ı kutlamayı ihmal etmedi.

Çin’den yayılan ve tüm dünyayı saran küresel virüs salgınından çok sayıda ünlü isim de nasibini aldı. Kendini karantinaya alan isimlerden olan Tarkan, bu konuda tedbirli davrandı ve virüs yayılmadan önce ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan Alzey’deki evine yerleşti. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.

23 NİSAN PAYLAŞIMI

Şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila’yla evinde vakit geçiren şarkıcı, sosyal medya hesabından 23 Nisan paylaşımında bulundu. Kızı ve eşiyle olan karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Tarkan, "Çocuklaaaaar 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun" notunu düştü. Megastar'ın takipçileri kızının ne kadar büyümüş olduğunu dile getirdi.

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