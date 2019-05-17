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  3. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ikinci kez anne olmaya sıcak bakıyor

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ikinci kez anne olmaya sıcak bakıyor

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ikinci kez anne olmaya sıcak bakıyor

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu Temmuz ayında ilk bebekleri Liya'yı kucağına almıştı. Megastar ve eşi ikinci bebeğe sıcak bakıyor.

Rusya konserine eşiyle giden Megastar Tarkan, Türkiye'ye döndü. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, dün akşam Nişantaşı'nda bir mekândan çıkarken görüntülendi.

"KONSER ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Eşi Tarkan'ın Moskova konserinden ayağının tozuyla yurda dönen Pınar Tevetoğlu, "Konser nasıl geçti?" sorularına "Çok güzel geçti" diyerek yanıt verdi.

"İLK DEFA PAYLAŞTIK"

Geçtiğimiz Anneler Günü'nde kızı Liya ile ilk defa sosyal medyada resim paylaşmaları hakkındaki sorulara Pınar Tevetoğlu, "Evet ilk defa paylaştık" diyerek yanıt verdi.

"İNŞALLAH"

Tevetoğlu, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz, Liya'ya kardeş gelecek mi?" sorularına ise "İnşallah" diyerek bebek müjdesini verdi.

"KAPIYI KAPAT MANŞETİ ALDIK"

Pınar Tevetoğlu'na soruyu soran muhabirin bu cevabı aldıktan sonra, arkadaşına "Kapıyı kapat manşeti aldık" demesi ise yanındakileri gülümsetti.

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