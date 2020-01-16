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Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı!

Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı!

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle magazin dünyasında 'Felaket tellalı' diye anılan ses sanatçısı Onur Akay, Tarkan'ın annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Şu sıralar ikinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar Tarkan, kötü günler geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Tarkan’ın annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"

Akay, "Değerli sanatçımız Tarkan Tevetoğlu zor günler geçiriyor. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hanımefendi sağlık problemleri nedeni özel bir hastaneye kaldırıldı. Üsküdar’da  bulunan özel bir hastanede tedavi gören Neşe Hanım'ın, aileye yakın kişilerden kalple ilgili sorunlar yaşadığını öğrendim" dedi.


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