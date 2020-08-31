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  3. Tarkan'dan kızıyla paylaşım: Liya ile doğa yürüyüşlerimize devam
31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:52 | Son Güncelleme:

Tarkan'dan kızıyla paylaşım: Liya ile doğa yürüyüşlerimize devam

Tarkan'dan kızıyla paylaşım: Liya ile doğa yürüyüşlerimize devam

Ünlü şarkıcı Tarkan, kızı Liya ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Tarkan, yeni paylaşımına "Doğa yürüyüşlerimize devam" notunu düştü, takipçileri büyük ilgi gösterdi.

2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturan Tarkan, 2018'de kızı Liya'yı kucağına aldı. 47 yaşındaki Tarkan, Liya ile yürüyüş yaparken çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Şarkıcı, o anları "Liya ile doğa yürüyüşlerimize devam" notuyla takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın kızı ile pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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