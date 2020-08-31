Tarkan'dan kızıyla paylaşım: Liya ile doğa yürüyüşlerimize devam

2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturan Tarkan, 2018'de kızı Liya'yı kucağına aldı. 47 yaşındaki Tarkan, Liya ile yürüyüş yaparken çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Şarkıcı, o anları "Liya ile doğa yürüyüşlerimize devam" notuyla takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın kızı ile pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.