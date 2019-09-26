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  3. Tarkan'dan eşine aşk şarkısı... Gözlerinin içine bakarak söyledi

Tarkan'dan eşine aşk şarkısı... Gözlerinin içine bakarak söyledi

Tarkan'dan eşine aşk şarkısı... Gözlerinin içine bakarak söyledi

Tarkan sahne aldığı Harbiye'de 'Beni çok sev' şarkısını kendisini en ön sıradan dinleyen eşi Pınar Dilek'e karşısında oturarak söyledi.

Tarkan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek "Tarkan Zamanı" başlıklı konserlerinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Hayranlarına sevilen şarkılarını seslendiren Tarkan konser sırasında eşi ile romantik anlar yaşadı. Tarkan 'Beni çok sev' şarkısını kendisini en ön sıradan dinleyen eşi Pınar Dilek'e karşısında oturarak söyledi.

'BİR ÖMÜRLÜK SEV'

Tarkan'ın eşi için söylediği aşk şarkısının romantik sözleri...

İyi günde kötü günde
Sakla göğsünde
Sen bu kalbe iyi geldin
Benden hiç gitme

Tut elimden beni çok sev
Kimseye verme
Seveceksen ömürlük sev
Bir günlük sevme
 

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