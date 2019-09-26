Tarkan'dan eşine aşk şarkısı... Gözlerinin içine bakarak söyledi

Tarkan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek "Tarkan Zamanı" başlıklı konserlerinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Hayranlarına sevilen şarkılarını seslendiren Tarkan konser sırasında eşi ile romantik anlar yaşadı. Tarkan 'Beni çok sev' şarkısını kendisini en ön sıradan dinleyen eşi Pınar Dilek'e karşısında oturarak söyledi.

'BİR ÖMÜRLÜK SEV'

Tarkan'ın eşi için söylediği aşk şarkısının romantik sözleri...

İyi günde kötü günde

Sakla göğsünde

Sen bu kalbe iyi geldin

Benden hiç gitme

Tut elimden beni çok sev

Kimseye verme

Seveceksen ömürlük sev

Bir günlük sevme

