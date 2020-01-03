Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na büyük jest! 1.5 milyon lirayı gözden çıkardı

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Pınar Tevetoğlu'na eşi Tarkan'dan büyük bir jest geldi. Bu kez bir erkek bebek bekleyen çift, yeni bir atılıma hazırlanıyor.

1.5 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

2. Sayfa'nın haberine göre Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'na bir güzellik merkezi açacak. Bunun için 1.5 milyon lirayı gözden çıkardığı konuşulan Megastar'ın, şimdilerde araştırma yaptığı belirtildi.