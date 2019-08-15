Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı

Saatler içinde tükenen konserin biletleri karaborsa sistemi gibi satış yapan bir internet sitesinden sunuluyor.

Söz konusu sitede 3 gün sürecek konserler için istenen bilet fiyatları 448 liradan başlıyor. 6 bin 173 liraya kadar çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in konserinde en düşük bilet fiyatı 7 bin TL idi.