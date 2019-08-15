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  3. Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı

Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı

Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı

Geçtiğimiz yıl Harbiye Açıkhava'da konser vermeyen Megastar'ın bu sene konser biletleri karaborsada 6 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Saatler içinde tükenen konserin biletleri karaborsa sistemi gibi satış yapan bir internet sitesinden sunuluyor.

Söz konusu sitede 3 gün sürecek konserler için istenen bilet fiyatları 448 liradan başlıyor. 6 bin 173 liraya kadar çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in konserinde en düşük bilet fiyatı 7 bin TL idi.

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