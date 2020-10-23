23 Ekim 2020 Cuma 12:40 | Son Güncelleme:
Tarkan'dan ailesiyle 48 yaş pozu
Ünlü şarkıcı Tarkan, 17 Ekim'de 48 yaşına bastı. Doğum gününü eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte kutlayan popçu, sosyal medya hesabından o anları yayınladı.
2016 yılında Pınar Dilek ile Tarabya'daki villasında sade bir törenle nikah masana oturan megastar Tarkan, kızı Liya'yı 2018'de kucağına aldı. 17 Ekim'de 48 yaşına basan Tarkan, doğum gününü eşi ve kız ile birlikte kutladı.
TARKAN 48 YAŞINDA
Şarkıcı, kutlamadan kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın "Bir 'tbt' de geçen haftaki doğum günümden olsun..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden büyük ilgi gördü.