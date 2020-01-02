Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. Baba olmayı çok seven Tarkan'a müjdeli haber kısa süre önce gelmiş ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun ikinci kez hamile olduğu öğrenilmişti.

OĞLU OLACAK!

Son olarak 2. Sayfa'nın haberine göre Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Bir kızları olan çiftin, bu kez oğlu olacak.