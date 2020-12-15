Tarkan takipçilerine içini döktü! 'Ruh halim gel gitli'

Attığı her adım yaptığı her paylaşım olay yaratan megastar Tarkan, pandemi dönemini 2016 yılında nikah masasına oturduğu Pınar Dilek ve 2018’de kucağına aldığı kızı Liya’la Almanya'da geçiriyor. Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Tarkan, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

'RUH HALİM GEL GİTLİ'

Çektiği bir selfieyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı Tarkan, 'Bugün parçalı bulutluyum. Ruh halim de gel gitli. Son zamanlarda durumum bu. Eminim ki benim gibi hissedenler çoktur.

'PARÇALI BULUTLUYUM AMA UMUTLUYUM'

Düşse yakamızdan şu pandemi de yüzümüz bir gülse. İyi haftalar dilerim. Ha, parçalı bulutluyum ama hala umutluyum' ifadelerini kullandı.