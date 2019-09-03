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  3. Tarkan da ketojenik diyet uygulamaya başladı! 15 günde 3.5 kilo...

Tarkan da ketojenik diyet uygulamaya başladı! 15 günde 3.5 kilo...

Tarkan da ketojenik diyet uygulamaya başladı! 15 günde 3.5 kilo...

20-27 Eylül tarihleri arasında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 6 konser verecek olan Megastar Tarkan, konser öncesi kampa girdi.

Son zamanlarda ünlüler arasında yaygın olan ketojenik diyeti uygulamaya başlayan isimlere Tarkan da dahil oldu. Posta'nın haberine göre, 15 günde 3.5 kilo veren pop yıldızı diyetin şartlarına harfiyen uyuyor. Karbonhidrat, şeker ve undan uzak duruyor. Sebze, protein ve faydalı yağları tüketiyor.

HEDEFİ 6 KİLO

Vücuttaki ödemden kurtulmak için günaşırı masaj yaptıran Tarkan birer saat yürüyor, yüzüyor ve yoga yapıyor. Hedefi; 6 kilo daha zayıflayıp 60'a inebilmek. Tarkan bu diyeti 3-4 ay kadar uyguladıktan sonra bırakacak.

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