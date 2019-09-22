Tarkan Açıkhava'yı salladı! Yağmura çamura inat konser

Recep ASLAN

Geçen sene kızını kucağına aldığı için sahne almayan popçu, konserine “Çok özlemişim. Sağanak yağmura rağmen, beni bu gece yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız” sözleriyle başladı. Babalıkla ilgili de konuşan popçu, “Babalık müthiş bir duygu ötesi yok. Tabii annesi de o kadar dünya şekeri ki! Canım benim. Maşallah diyelim nazara inanırım oldum” dedi.