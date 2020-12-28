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28 Aralık 2020 Pazartesi 00:06 | Son Güncelleme:

Tarkan 1 milyonu ailesi için reddetti

Tarkan 1 milyonu ailesi için reddetti

Pandemi dönemini Almanya'da ailesiyle birlikte geçiren sanatçı Tarkan, dijital platformda yılbaşında sahne alması için teklif edilen 1 milyon TL'yi geri çevirdi.

Karantina döneminde de farklı markalardan yüksek meblağlarda teklif gelmesine rağmen kabul etmeyen Tarkan, yeni yılı eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte evinde geçirecek. Tarkan, bu kararıyla da 6 yıl sonra ilk kez evinde yeni yılı karşılayacak.

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