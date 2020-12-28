Tarkan 1 milyonu ailesi için reddetti

Karantina döneminde de farklı markalardan yüksek meblağlarda teklif gelmesine rağmen kabul etmeyen Tarkan, yeni yılı eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte evinde geçirecek. Tarkan, bu kararıyla da 6 yıl sonra ilk kez evinde yeni yılı karşılayacak.