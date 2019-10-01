Tarık Ünlüoğlu'nun kızı Zeynep Ünlüoğlu kimdir? Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca ile evli!

Tarık Ünlüoğlu’nun kızı Zeynep Ünlüoğlu merak edilen isimler arasında bulunuyor. Tarık Ünlüoğlu’nun kızı Zeynep Ünlüoğlu kiminle evli? Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun akciğerlerinde sorun olduğu açıklanmıştı. Zeynep Ünlüoğlu Oya Başar ve Levent Kırca’nın oğlu ile evlidir.

TARIK ÜNLÜOĞLU’NUN KIZI KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Zeynep Ünlüoğlu, 2012 yılında Umut Kırca ile evlendi. Oya Başar ile ‘Benim Annem Bir Melek’ dizisinde eşini canlandıran Tarık Ünlüoğlu gerçek hayatta dünür oldu.