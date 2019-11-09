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  3. Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan duygulandıran 40. gün paylaşımı

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan duygulandıran 40. gün paylaşımı

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan duygulandıran 40. gün paylaşımı

Geçen ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, Ünlüoğlu'nun vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, eşinin vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşıma imza attı.

'SENSİZ 40. GÜN...'

Gülenay Kalkan, eşinin 'Anlatamıyorum' şiirini seslendirdiği ve birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir kolajdan oluşan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Eşinin ölümünün 40. gününü anan Kalkan, Instagram'da yaptığı paylaşıma "40. gün... Sensiz" notunu düştü.


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