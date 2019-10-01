Tarık Ünlüoğlu son dakika hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? soruları araştırılmaya başlandı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat veren ünlü oyuncu ile ilgili detaylar haberimizde.

TARIK ÜNLÜOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu.