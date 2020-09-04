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  3. Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası!
04 Eylül 2020 Cuma 10:34 | Son Güncelleme:

Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası!

Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası!

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'le olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Asya Engin, kızı Gece ile Bodrum Marina'da objektiflere yansıdı.

Dedesine benzerliğiyle dikkat çeken Gece, annesiyle el ele mağazaları dolaşıp oyuncak alışverişi yaptı.

O SORULARA YANIT YOK

Hürriyet'in haberine göre; Düğününde takılan altınları almak için eski eşine dava açtığı haberleriyle gündeme gelen Asya Engin, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi: “Bodrum’da kızımla sakin bir yaşam sürüyoruz. Boşanma süreci de her kadın gibi en çok beni yordu. Bizim bir evladımız var. Bu konuda konuşmak istemiyorum.”

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