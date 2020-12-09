Targun Hatun ve Bala Hatun arasında yaşanan olaylar izleyiciyi ekrana kilitliyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterinin, Tuğçe Zeynep Bayat canlandırıyor. Afili Aşk dizisiyle milyonları etkilemeyi başaran Tuğçe Zeynep Bayat, Bizans'ın elinde tutsak olan Türk Peçenek kızına hayat veriyor. Targun Hatun tarihte var mı, kim? Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Tuğçe Zeynep Bayat kimdir, kaç yaşında?

TARGUN HATUN TARİHTE VAR MI?

Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

TUĞÇE ZEYNEP BAYAT KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin’de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun ulan Zeynep Tuğçe Bayat üniversite yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Targan Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT DİZİLERİ

2020 - Kuruluş Osman (Targun Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)