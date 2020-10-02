Tansel Öngel Kırmızı Oda dizisiyle setlere geri dönüyor!

Tansel Öngel, Kırmızı Oda dizisiyle setlere geri dönecek. Cuma akşamlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda'ya yeni transfer açıklandı. Binnur Kaya’nın başrollerinde yer aldığı diziye katılan konuk oyuncular da performansları ile izleyicileri çok etkiliyor. Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir, Melisa Sözen ve Emre Kınay’dan sonra bir ünlü isim daha tv8 ekranına gelecek.

Tansel Öngel, Tülin Özen’in canlandırdığı Piraye’nin eşi Tarık olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Performansı şimdiden merakla beklenen oyuncu, Kırmızı Oda ile dizi kariyerine de yeniden dönüş yapmış oldu.

Kırmızı Oda, gerçek hayattan alınan hikayeleri ile izleyicileri ekran başına toplarken, oyuncuların üstün performansları ile de akıllarda kalıcı karakterlerle yoluna devam ediyor.