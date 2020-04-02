Taner Ölmez'in yeni dizisi Dudullu Postası başladı mı? Taner Ölmez Mucize Doktor'dan ayrıldı mı?

Taner Ölmez Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Taner Ölmez'in yeni dizisi Dudullu Postası için geri sayım sona eriyor. Kanal D ekranlarında bu akşam birinci bölümü ile yayınlanmaya başlayacak dizi Tv'de ilk kez yayınlanacak. Mucize Doktor'da başrol oynayan ve Doktor Ali Vefa'yı canladıran Taner Ölmez'in Mucize Doktor'dan ayrılıp ayrılmadığı, Mucize Doktor'un final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR FİNAL Mİ YAPACAK?

Taner Ölmez'in yeni dizisi Dudullu Postası'nın başlaması ve Mucize Doktor'un yeni bölümünün yayınlanmaması akıllarda soru işareti bıraktı. Mucize Doktor final yapmıyor. Dizinin corona virüs salgını nedeni ile setlere ara verdiği tahmin ediliyor.

TANER ÖLMEZ MUCİZE DOKTOR'DAN AYRILDI MI?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan ayrılmadı. Taner Ölmez'in yeni dizisi daha önce dijital platform için çekilen bir dizi olup, ilk kez Tv'de yayınlanacak. Taner Ölmez'in yeni dizisi Dudullu Postası'nın yapım yılı 2018'dir.

TANER ÖLMEZ'İN YENİ DİZİSİ DUDULLU POSTASI BAŞLADI MI?

Taner Ölmez'in yeni dizisi Dudullu Postası bu akşam Kanal D ekranlarında Tv yayın hayatına başlıyor. Dizi saat 20:00'de başlayacak.

TANER ÖLMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında Tunceli'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul’un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır.

2012 yılında, Osman Sınav’ın yönettiği Uzun Hikâye filmiyle sinemaya adım atan oyuncu, Star Tv ’de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2015 yılında Kırık Kalpler Bankası filminde başrol aldı. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında, Müslüm Gürses’in hayatı konu alan Müslüm filminde sanatçının kardeşini oynadı. 2019 yılından itibaren Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandırmaktadır.