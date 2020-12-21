Taner Ölmez'den Ece Çeşmioğlu ile evlilik açıklaması! Pandemi bitse de bitmese de...

Mucize Doktor dizisi ile büyük çıkış yakalayan oyuncu Taner Ölmez'den şaşırtan evlilik açıklaması geldi. Ölmez geçtiğimiz haziran ayında Ece Çeşmioğlu ile nişanlanmıştı. 2021 yılında evleneceklerini dile getiren Ölmez “Pandemi bitmezse bile sınırlı sayıda davetliyle bu nikah kıyılacak” açıklamasında bulundu.

Taner Ölmez yaptığı açıklamada: "Nişanlım Ece Çeşmioğlu ile 2021'in yazında evleneceğiz. Pandemi bitmezse bile sınırlı sayıda davetliyle bu nikah kıyılacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan diziden haftalık 30 bin TL kazanan Taner Ölmez, Bağdat Caddesi’nden 3 milyon TL’ye bir ev satın aldı. Kız arkadaşıyla evlendikten sonra yaşamını buradaki lüks dairesinde sürdürecek olan oyuncu, evin dekorasyonunu da Çeşmioğlu’nun zevkine göre döşeyecek.