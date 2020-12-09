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  • Taner Barlas ile Gülşah Kıray'ın 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti
09 Aralık 2020 Çarşamba 09:58 | Son Güncelleme:

Taner Barlas ile Gülşah Kıray'ın 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti

Taner Barlas ile Gülşah Kıray'ın 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti

Usta oyuncu Taner Barlas, 5 yıl önce evlendiği Gülşah Kıray ile 5 dakika süren duruşmayla tek celsede boşandı.

73 yaşındaki oyuncunun dilekçesinde, “Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkansız hale getirmektedir. Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz” denildi.

Hürriyet'in haberine göre; taraflar mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunup birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Yaklaşık 5 dakika süren duruşmada çift, anlaşmalı olarak boşandı.

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