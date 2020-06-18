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  3. Tan Taşçı şikayetçi olmuştu! Takıntılı hayran ifade verdi
18 Haziran 2020 Perşembe 09:26 | Son Güncelleme:

Tan Taşçı şikayetçi olmuştu! Takıntılı hayran ifade verdi

Tan Taşçı şikayetçi olmuştu! Takıntılı hayran ifade verdi

Şarkıcı Tan Taşçı, “Yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın yıllardır beni izliyor. Aracıyla bile beni takip ediyor” diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Genç kadın ise Tan'ı takip etmediğini ve gittiği bir konserinde ünlü popçunun talimatıyla tartaklandığını söyledi.

Saplantılı hayranlardan yaka silken ünlüler kervanına şarkıcı Tan Taşçı da katıldı. Taşçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak takip edildiğini söyledi. Şarkıcı, verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyledi.

Savcılık, Taşçı'ın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı. Şarkıcı, saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili yaşadığı son olayı ise şöyle aktardı:

"Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk."

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Günaydın'da yer alan habere göre; savcılık, Taşçı'ın şikayeti sonrası kimliğini tespit ettiği genç kadının ifadesini aldı. Genç kadın, ünlü popçuyu tanıdığını, sosyal medya üzerinden takip ettiğini, verdiği birkaç konseri sayfasından paylaşınca izlemeye gittiğini ama kendisini takip etmediğini anlattı.

'BENİ TARTAKLADI AMA ŞİKAYETÇİ OLMADIM'

Tan Taşçı'nın kendisini takip ettiğini iddia ettiği genç kadın ifadesinde, ünlü popçunun bir konserine gittiğinde en ön sırada bulunduğunu ve popçunun kendisini tartaklattırarak arka sıralara aldırdığını, bu durumdan dolayı da şikayetçi olmadığını belirtti.

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