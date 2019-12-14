Tan Taşçı savcılığa koştu: Yıllardır beni izliyor!
Şarkıcı Tan, "Yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın, yıllardır her yerde beni izliyor. Aracıyla bile beni takip ediyor, korkuyorum" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tan’ın şikayeti üzerine savcılık, tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; şarkıcı verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyledi.Savcılık, Tan'ın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.
'ŞEHİR DIŞINDA BİLE...'
Tan, saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili yaşadığı son olayı da anlattı. "Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk."