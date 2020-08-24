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  3. Tan Taşçı konserinde sosyal mesafe unutuldu
24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:42 | Son Güncelleme:

Tan Taşçı konserinde sosyal mesafe unutuldu

Tan Taşçı konserinde sosyal mesafe unutuldu
DHA

Şarkıcı Tan Taşçı, Lara Sahil bandındaki bir işletmede dün gece konser verdi. Antalya'da gerçekleşen konserde, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı kameralara yansıdı.

Şarkıcı Tan Taşçı, Lara Sahil bandındaki bir işletmede dün gece konser verdi. Taşçı'nın şarkılarını dinlemek için onlarca kişi konser alanına geldi. Konser sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 

Görüntülerde, yapılan tüm uyarılara rağmen, konsere gelenlerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Çalan müziğe uyup dans eden kişilerin, birbirleriyle temas edecek yakınlıkta oldukları görüntülere yansıdı.

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