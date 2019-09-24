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  3. Tan Taşçı, kendisiyle tanışmak isteyen kanser hastası hayranını geri mi çevirdi?

Tan Taşçı, kendisiyle tanışmak isteyen kanser hastası hayranını geri mi çevirdi?

Tan Taşçı, kendisiyle tanışmak isteyen kanser hastası hayranını geri mi çevirdi"

Tan Taşçı'nın kanser hastası bir hayranının şarkıcıyla tanışmak istediği, ancak Taşçı'nın bu isteği geri çevirdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Tan Taşçı'dan açıklama geldi.

Bugün 2. Sayfa canlı yayınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre şarkıcı Tan Taşçı'nın kanser hastası bir hayranı, şarkıcının Ankara'daki bir konserine gelerek kendisiyle tanışmak istedi. Menajerine durumu anlatan hayran, umduğu ilgiyle karşılaşamadı ve Tan Taşçı tarafından reddedildi.

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İddialar karşısında bir açıklama yayınlayan Tan Taşçı, şöyle konuştu:

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