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  3. Tamer Karadağlı'dan Meryem Uzerli'ye jet yanıt: Aldığı parayı beğenmiyorsa oynamasın

Tamer Karadağlı'dan Meryem Uzerli'ye jet yanıt: Aldığı parayı beğenmiyorsa oynamasın

Tamer Karadağlı'dan Meryem Uzerli'ye jet yanıt: Aldığı parayı beğenmiyorsa oynamasın

Tamer Karadağlı, Meryem Uzerli'nin ‘Erkek oyuncular daha fazla kazanıyor' sözlerine “Öyle bir şey yok. Her oyuncunun ücreti farklıdır” diyerek yalanladı.

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Tamer Karadağlı, Meryem Uzerli’nin ‘Erkek oyuncular daha fazla kazanıyor’ açıklamalarına jet yanıt verdi. Bebek sahilinde görüntülenen Karadağlı, temiz hava almak için dışarıya çıktığını söylerken vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmadığını söyleyen Karadağlı’ya Meryem Uzerli’nin çok tartışılan ve konuşulan “Erkek oyuncular daha fazla kazanıyor” sözleri soruldu. Karadağlı, “Aldığı parayı beğenmiyorsa oynamasın. Öyle bir şey yok. Her oyuncu için farklıdır ücretler. Bizim mesleğimizde herkes kendi parasını belirliyor” dedi.

TİYATRO OYUNUNA VİRÜS RÖTARI

‘İkinin Biri’ adlı tiyatro oyununu korona nedeniyle şimdilik ertelendiğini söyleyen Karadağlı, “İnşallah bu çok uzun süreli bir durum olmaz, ülkemizin için hayırlısı olsun” şeklinde konuştu. 


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