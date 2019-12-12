Tamer Karadağlı'dan Haluk Bilginer yorumu: Bu işin ekmeğini ben yiyeceğim!

Geçen hafta ‘Magazin Noteri’ adlı programa telefonla bağlanan oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinin Emmy ödülü alan Haluk Bilginer olduğunu sananlar olduğunu "Paylaşımları görünce şaka sandım. Bir grup tebrik, bir grup ise küfür ediyor" sözleriyle dile getirmişti.

Geçen akşam gerçekleşen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde Pınar Altuğ ile sunuculuk yapan Tamer Karadağlı, Haluk Bilginer sanılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'HALUK BİLGİNER YAZIP ALTINA BENİM RESMİMİ KOYUYORLAR'

"Haluk Bilginer olayı anlaşılır gibi değil. Bir hafta 10 gündür tebrikleri kabul ediyorum. Yüzlerce tebrik mesajı… Tebrikler Haluk Bilginer yazıp altına benim resmimi koyuyorlar. Bu işin ekmeğini herhalde ben yiyeceğim."

Öte yandan Tamer Karadağlı'nın uzun yıllardır oynadığı 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki adı Haluk...