Tamer Karadağlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Flaşlar patlayınca gerildi!

Tamer Karadağlı, flaşlar patlayınca ise gerildi. Yıldız’a “Sen araca geç, geliyorum” diyen Karadağlı, vale ücretini ödedi. Oyuncu muhabirlerin “Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusunu da yanıtsız bıraktı.

'ADINI ÇOK DUYACAKSINIZ'

Karadağlı geçtiğimiz kasım ayında Instagram hesabında Iraz Yıldız’la Antalya’da çekilen fotoğrafını yükleyip altına şu notu düşmüştü: “Geleceğin starı Iraz Yıldız’la çok güldük. Adını çok duyacaksınız.”

Tamer Karadağlı, 3 ay önce Iraz Yıldız’la çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.