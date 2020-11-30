Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklanmıştı... İnanmayanlara sert çıktı!

Geçtiğimiz günlerde evinde video çekerken halıya takılıp, düşen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Karadağlı muhabirlerin, "Geçmiş olsun. Bir kaza yaşadınız. Nasıl oldu?" sorusuna, "Halının kenarına takıldım. Sosyal medyada bilerek düştüğümü ima edenler olmuş. İsteyen inanır, isteyen inanmaz" yanıtını verdi.

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Uzun süredir evden çıkmadığını belirten oyuncu, "Biraz deniz havası almaya çıktım. Sahilde yürüyüş yaptım" şeklinde konuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tamer Karadağlı'ya, oyuncu Can Yaman için, "Tanımıyorum. Ayıp mı?" demesi hatırlatıldı.

53 yaşındaki Karadağlı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ben bunu Can'ı aşağılamak için söylemedim. Sosyal medyada iki milyon takipçisi olan çoğu kişiyi tanımıyorum. Bazı şeyler artık eğitim ile değil, takipçi sayısı ile ölçülüyor. Biz eski usulde kaldık."

Özel hayatıyla ilgili soruları ise yanıtsız bırakan oyuncu, "Hayatımda birisi olursa, muhakkak haberiniz olur. Bir şeyleri gizli yaşamam duruma göre değişir" ifadelerini kullandı.