Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, yıllar sonra bir arada

Ünlü oyuncular Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, 6 yıl boyunca 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizide birlikte rol almıştı. Türk tiyatrosunun usta isimlerini bir araya getiren dizinin iki yıldızı, yıllar sonra tekrar bir araya geldi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra bir arada" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Karadağlı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

GÜNLÜK DİZİLERİN BAŞINDA GELİYORDU

TRT dizilerinden olan Ferhunde Hanımlar, 1993 yılında çekimleri başlayan ve günlük dizi kültürünün başında gösterilen bir yapımdır. Hayli geniş bir ailenin günlük yaşamı üzerine kurgulanan dizinin başarısında en büyük pay, çekimlerde yer alan doğaçlama oyunculuklar ve buna bağlı olarak gelişen samimiyet olmuştu. Hemen her evde var olan günlük hayatın getirdiği alışkanlıkları ve ilişkileri saf bir halde aktaran dizide, Tamer Karadağlı, Melek Baykal, Hatice Aslan, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Turgay Tanülkü, Songül Öden, Hülya Gülşen Irmak, Yurdaer Okur, İnci Türkay gibi oyuncular yer alıyordu.