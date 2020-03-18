Tamer Karadağlı şaşırttı: Az para alan oynamasın!

Son günlerin gündemi olan korona virüsü hakkında konuşan Tamer Karadağlı, "Tabii ki kendimizce önlem alıyoruz, bol bol ellerimizi yıkıyoruz. Dezenfekte ürünleri ve bol bol kolonya kullanıyoruz. Mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmıyoruz" dedi.

Tiyatro oyunlarını oynamadığını belirten Karadağlı, "Tiyatro şimdilik askıya alındı, malum sebeplerden dolayı bir süre oynamayacağız. İnşallah bu çok uzun süreli bir durum olmaz, ülkemizin için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

'AZ PARA ALAN OYNAMASIN!'

Dizilerde erkek ve kadın oyuncular arasında eşitsizlik olduğu iddiası hakkında yorum yapan Karadağlı, "Eşitsizlik varsa, az para alan oynamasın" dedi. Karadağlı, bu açıklamasıyla herkesi şaşırttı.