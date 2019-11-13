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  3. Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama

Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama

Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama

Berk Suyabatmaz'dan kısa süre önce boşanan Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile bir dinlenme tesisinde görüntülendi.

Görüntülenmenin ardından çok konuşulan ikili, magazin gündemine damga vurdu. Burcu Esmersoy, konuyla ilgili olarak 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlandı ve iddialara yanıt verdi.

'BEN İŞ YAPAMAYACAK MIYIM?'

Ünlü sunucu, "Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Köpek gibi çalışıyorum. Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon’a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul’a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?" dedi.


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