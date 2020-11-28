Talat Bulut'tan şaşırtan itiraf: Ağrı'da film çekerken 45 gün yıkanamamıştım!

Talat Bulut, Posta gazetesine röportaj verdi. "Yeşilçam’da en çok neyi özlüyorsunuz?" sorusuna Bulut, "Herkes dayanışma içindeydi. Bir samimiyet ve bir paylaşım vardı. En önemlisi de eğer Anadolu’da film çekiyorsak oranın yaşam koşullarına uyum sağlıyorduk. Şartlar hayli zorluydu. Ağrı’da ‘Derman’ filmini çekiyorduk. Rahmetli Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynuyordu. Yönetmen Şerif Gönen’di. İnşaat halindeki bir bina bize otel olarak sunulmuştu. Odalarımızda su bile yoktu. Hamama gitmek de mümkün değil. Bu yüzden 45 gün yıkanamamıştım. Öğlenleri yemek olarak ekmek arası helva ya da domates, peynir yiyorduk. Hiç kimse koşullara itiraz etmiyordu. Çünkü, amaç iyi bir film yapmaktı" dedi.

"FİLMDE ROL GEREĞİ 19 KİLO ALMIŞTIM"

64 yaşındaki oyuncuya, Birçok projede çok farklı karakterleri oynadığınız için size 'Yeşilçam’ın bin bir suratı' denildi. İçinizde kalan, oynamak istediğiniz bir karakter var mı? sorusu yöneltildi. Bulut, "İlla oynamak istediğim bir karakter olmadı. Canlandırdığım karakteri ne kadar gözde bir karakter haline getirebilirim, ne kadar ilginç bir karaktere dönüştürebilirim diye düşünerek hareket ettim. ‘Her Şeye Rağmen’ filminde rolüm gereği 19 kilo almıştım. ‘Abuzer Kadayıf’ta Abdo diye bir karakter yarattım. Bu ve bunun benzeri bir sürü filmimi sayabilirim. Hatta en uç örnek şu: Şehir Tiyatroları Genel Müdürü beni yakından tanıyan biridir ve filmi seyrettikten sonra “Talat Bulut hangi roldeydi, ben çıkaramadım” diye sormuş. Bunları televizyonda yaşamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"FERRARİ'YE BİNSEM NE OLACAK?"

Talat Bulut, "Geldiği yeri hiç unutmayan insanlardansınız. Peki ün, şan, şöhret sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna da, "Malım mülküm yok. Bütün zenginliğim kızımı iyi okullarda okutabilmek. Ferrari’ye binsem ne olacak? Hiçlik yolunda bir yolcu değilim. ben dünyaya erken gelmişim. Biz yeni nesil oyuncular gibi büyük paralar kazanamadık ama yolları açık olsun. Hiçbir zaman da onlara özenmedim, çünkü değer yargılarım başka." dedi.