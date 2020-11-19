Takipçisinin yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Demet Akalın, önceki gün Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasını konu alan 'The Crown' dizisi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip ile eski eşi Okan Kurt ve kendisini kıyaslayan 48 yaşındaki popçu, "Ben 'ayrı yatıyoruz' deyince kıyamet kopmuştu. 'The Crown'dan öğrendiğimize göre aristokratların ayrı yataklarda uyuma geleneğini Kraliçe Elizabeth ve eşi de uygulamış" ifadelerini kullandı.

SERT ÇIKTI

Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımına, "Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını söylememiş değil mi?" şeklinde yorum yazan bir takipçisine sert yanıt verdi:

"Kucağındaki bebekten utanmadığın belli! Çok merak ediyorsan söyleyeyim; yaptığım mal varlığım evlilik sözleşmemle beraber sadece bana ait. Bilmediğin b.ku yeme, yazma bence. Tamam, ama o bebeğine bir gün böyle iş yaşatırsan beni hatırla, 'Kadına laf sokmaya çalışmıştım başıma geldi' diye."