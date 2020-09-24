Takipçisinden Özge Yağız'a: Nasıl bu kadar pişkin olabiliyorsunuz?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yemin, yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya başladı. Başrol karakterlerinden Reyhan'a hayat veren Özge Yağız'ın ayrılığı henüz tartışma konusuyken, oyuncu Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Özge Yağız, "Estetik var mı ya da gözlerde herhangi bir şey?" sorusuna, "Hiç estetik tecrübem yok ancak karşıtı da değilim, nasıl mutlu oluyorsak öyle yaşayalım" yanıtını verdi. Bunun üzerine bir takipçisi, "Neden burnunda estetik olduğunu söylemedin ki?" diye sordu. Oyuncu ise, "Çünkü yok" diyerek estetiksiz olduğunu belirtti.

"GÖKBERK'İN EN SEVDİĞİM ÖZELLİĞİ..."

Yemin dizisindeki eski partneriyle bir süredir aşk yaşayan Yağız, "Gökberk'in en sevdiğin özelliği ne?" sorusuna da, "En'im olması" yanıtını vererek kalp emojisiyle süsledi.

"NASIL BU KADAR PİŞKİN OLABİLİYORSUNUZ?"

Öte yandan Özge Yağız, bir takipçisinin, "Nasıl bu kadar pişkin olabiliyorsunuz?" sözlerine, "Tabii ki de herkes iyi şeyler düşünüp yazmıyor, lütfen değerli vaktini bunlar için harcama" diyerek cevap verdi.