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Takipçilerini şişirmişsin

Takipçilerini şişirmişsin

Demet Akalın, Hadise’nin 10 milyon takipçili göndermesine “Kocası da yok milyoncukları da” diyerek polemiğin fitilini ateşledi.

Recep ASLAN  

Demet Akalın ile Hadise kavgası kızışıyor. Demet Akalın meslektaşı için sivri dilini yine konuşturdu. Geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde, Instagram hesabında 10 milyon takipçiye ulaşma sevincini yaşayan Hadise, rakibi Demet Akalın için, “Senin 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram’da 10 milyon takipçin yok” demişti. Bu sözler üzerine tüm gözlerin çevrildiği Demet Akalın’a Etiler’de Hadise’nin 10 milyon takipçili göndermesi soruldu. Akalın, ”Hadise’yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok” diyerek yeni bir kavganın fitilini ateşledi. 

Fanlarıyla bir arayagelip akşam yemeğiyiyen Demet Akalın’a Okan Kurt eşlik etti. 

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