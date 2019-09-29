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  3. Takipçilerini şaşırttı! Aleyna Tilki'nin dudaklarına ne oldu?

Takipçilerini şaşırttı! Aleyna Tilki'nin dudaklarına ne oldu?

Takipçilerini şaşırttı! Aleyna Tilki'nin dudaklarına ne oldu"

19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, şimdilerde Fransa'da tatil yapıyor.

Son olarak Paris'in keyfini çıkaran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Tilki'nin dudakları ise dikkat çekti.

'DUDAKLARINA NE OLDU?'

Genç popçunun fotoğrafını gören takipçileri ise şaşkınlık yaşadı. Şarkıcının hayranları fotoğrafın altına, “Dudaklarına ne oldu?” diye soru yağdırdı. Aleyna Tilki'nin daha önce dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

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