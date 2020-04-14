Takipçilerinden Yasemin Özilhan'a: Sakin ol şampiyon, evdeyim!

Bazı takipçileri Özilhan’ı dışarıda olduğu için eleştirirken, birçok kişi de Hacı Sabancı’nın sosyal medyada olay yaratan “Sakin ol şampiyon, evdeyim” sözlerini hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Deniz kenarında spor yaparken çektirdiği fotoğrafı paylaşan Sabancı, “evde kal” çağrısına uymadığı için kendisine tepki gösteren bir takipçisine böyle yanıt vermişti.