Takipçileri görünce tanıyamadı: Burcu Kıratlı 2 yıl aranın ardından setlere geri dönüyor!

Diriliş Ertuğrul, Bizim Hikaye, Aşk ve Mavi gibi projelerde rol alan Burcu Kıratlı 2 yıldır hiçbir projede yer almıyordu. 2018 yılında final yapan Aşk ve Mavi dizisinin arından uzun bir ara veren Burcu Kıratlı yeniden setlere geri döndü. Magazin basınında Sinan Akçıl ile birlikteliğiyle gündeme gelen Kıratlı son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.



Güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kıratlı’yı hayranları sonunda bir projede görecek. Ancak bu kez dizi değil, bir filmde rol alacak.

Kıratlı, şimdilerde film için ön hazırlıklarını tamamlıyor. Bir Özel Harekat Polisi’ni oynayacak olan Burcu Kıratlı, kıyafetleriyle çalışmalar sırasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Oyuncunun rolü için askeri eğitim aldığı görülen fotoğrafları, sosyal medyadaki takipçileri tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Merakla Burcu Kıratlı’nın filmini bekleyen hayranları, binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar yağdırıyorlar.

İşte Burcu Kıratlı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım...