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22 Eylül 2020 Salı 17:24 | Son Güncelleme:

Sylvester Stallone'nin acı günü

Sylvester Stallone'nin acı günü
AA

Rambo ve Rocky filmleriyle sinema tarihine damga vuran Hollywood aktörü Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Astrolog, dansçı, televizyon sunucusu ve Big Brother yarışmacılarından biri olan Jackie Stallone uykusunda hayatını kaybetti.

Jackie Stallone'nin küçük oğlu Frank Stallone annesinin "her zaman istediği gibi uykusunda son nefesini verdiğini" belirtti.

Frank Stallone, annesinin ölümünü sosyal medya üzerinden, "Bu sabah ben ve kardeşlerim annemiz Jackie Stallone'yi kaybettik" sözleriyle duyurdu.

Jackie Stallone'nin ünlü aktör dışında Tommy ve Frank adında iki oğlu ve Toni Ann adında bir de kızı bulunuyor.



<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twittir'dan yaptığı açıklamada, 'Komandolarımız,

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