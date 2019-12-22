Şuursuz Aşk ne zaman vizyona giriyor? Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?
Şuursuz Aşk filmi vizyon tarihi araştırılıyor. Şuursuz Aşk ne zaman vizyona giriyor? Bu hafta vizyona gireceği belirtilen filmin yayın tarihinde değişiklik yapıldı. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı film ile ilgili detaylar haberimizde.
“Şuursuz aşk filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?” soruları merak ediliyor. Şuursuz Aşk ne zaman vizyona giriyor? Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı filmin bu hafta vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak 20 Aralık’ta beyaz perdede yer almadı. Yeni vizyon tarihine ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
ŞUURSUZ AŞK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?
Film 27 Aralık tarihinde vizyona girecek.
ŞUURSUZ AŞK FİLMİ KONUSU
Film, akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf'un, aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alıyor.
ŞUURSUZ AŞK OYUNCULARI
Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı filmde İsmail Hacıoğlu Yusuf karakterine, Ebru Şahin Menekşe karakterine hayat verecek.