Şuursuz Aşk ne zaman vizyona giriyor? Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

“Şuursuz aşk filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?” soruları merak ediliyor. Şuursuz Aşk ne zaman vizyona giriyor? Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı filmin bu hafta vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak 20 Aralık’ta beyaz perdede yer almadı. Yeni vizyon tarihine ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Film 27 Aralık tarihinde vizyona girecek.

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ KONUSU

Film, akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf'un, aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alıyor.

ŞUURSUZ AŞK OYUNCULARI

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı filmde İsmail Hacıoğlu Yusuf karakterine, Ebru Şahin Menekşe karakterine hayat verecek.