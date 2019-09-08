Rapçi Mirac'tan yeni açıklama!

Rapçi Şanışer'in 19 şarkıcıyla birlikte söylediği #Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klipte #sokak bölümünü seslendiren Mirac, sosyal medyada PKK ve FETÖ ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası lince uğradı.

"FETÖ'CÜLER VE PKK'LILARIN ŞARKIYI PAYLAŞMASINDAN RAHATSIZIM"

Mirac, Twitter hesabından "SÖYLEMEM GEREKİR. Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim" mesajı paylaştı.

Mirac, bir sonraki tweetinde ise, "HDP yerine PKK demek daha doğru olacak sanırım, sonuçta HDP hâlâ aktif siyaset yapan bir parti…" ifadelerini içeren ikinci bir mesaj paylaştı.

LİNÇ KAMPANYASI BAŞLADI, MİRAC PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Bu mesajlar sonrası sosyal medya üzerinden linç kampanyası başlatıldı. Tehditlere ve ağır hakaretlere maruz kalan Mirac ise baskılar üzerine paylaşımlarını sildi ve bir açıklama yayınladı.

Mirac'ın açıklaması şu şekilde:

"Benim sözlerim yalnızca kendimi bağlar. Şarkıda yer aldığım 30 saniye boyunca 15 yıldır zaten anlattığım manevi, vicdani konuları ele aldım. Bunlar yoksulluk, sokak, yetim hakkı, mültecilik ve zorbalık gibi konulardır.

Hiç kimsenin beni hiç bir "siyasi" kalıba, tarafa ve görüşe yerleştirmemesini rica ediyorum. Zira şarkı sözlerimden siyasi bir çıkarım yapmanız da mümkün değil. Ben proje aşamasında benden istendiği gibi rap müziğin ruhuna uygun olarak toplumsal sorunları ele aldım ve müzik hayatım boyunca hakikat kabul ettiklerimi anlatmaya devam edeceğim.

Şarkıdaki 20 kişinin aynı siyasi, dini, ideolojik vs görüşe sahip olması zaten mümkün olamaz, bu sebeple herkesin söylediği söz ve attığı tweetler kendisini bağlar.

Benim attığım tweetler de beni bağlar, bunları projenin bütününe ya da oradaki insanlara da mâl etmeyiniz.

Şarkının adı susamam değil miydi? Bu yüzden hakikat bildiğim hiç bir şeye susmayacağım. Bu ister bir şarkı ister bir tweet olsun. Mesela vicdan sahibi bir insan olarak doğuda katledilen canlara nasıl susabilirim? Ya da bundan sonra göreceğim ve dile getirmek istediğim başka bir haksızlığa, zulüme. Hayır susmam, susamam.

Attığım twitle Kürt vatandaşları ve herhangi bir partinin oy verenlerini kırmak gibi bir niyetim, düşüncem asla yoktu. Kırdığım tüm iyi insanlardan özür dilerim.

Ben de özgür bir insan olarak bazı partilere ve ideolojilere uzak durma ve doğru bulmama hakkımı kullanabilirim.

Şimdi tehdit ve baskılarınızı üzerimden çekin ve beni özgür, insan haklarımla başbaşa bırakın. Kamuoyuna saygılarımla."