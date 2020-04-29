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  3. Survivor'un eski yarışmacısı ve oyuncu Gamze Aksu'ya enişte dayağı! Hastaneden savcılığa koştu

Survivor'un eski yarışmacısı ve oyuncu Gamze Aksu'ya enişte dayağı! Hastaneden savcılığa koştu

Survivor'un eski yarışmacısı ve oyuncu Gamze Aksu'ya enişte dayağı! Hastaneden savcılığa koştu

Survivor'un eski yarışmacılarından olan oyuncu Gamze Aksu eniştesi tarafından darp edildi. Hemen hastaneye kaldırılan Aksu, soluğu savcılıkta aldı.

Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü kutlaması için vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte ailesinin Sarıyer'deki evine gitti. Günaydın'ın haberine göre; Evde, aile bireyleriyle birlikte abla Aksu'nun sevgilisi Özgür Küçükbaşa da vardı. Bütün aile neşe içinde yemek yedi, eğlendi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde iki kız kardeş arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmaya dahil olan enişte Özgür Küçükbaşa, "Ablanı üzüyorsun" diyerek Gamze Aksu'ya hakaret etti, ardından ünlü oyuncuyu kolundan tutarak yere fırlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Fenalaşan Aksu, aile bireylerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Aksu tedavi sonrası eniştesinden şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

'Survivor 2018'de Gönüllüler takımı kadrosunda yer alarak All Star yarışmacılarına karşı mücadele etme hakkı kazanan Aksu, yaşadığı sakatlık sonrası ilk haftalarda elenmişti.


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