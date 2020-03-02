Survivor'ın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında?

Aşkım Burçe Tunay kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edip aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 2 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde diskalifiye olan yarışmacılar yerine kadroya dahil olan isimlerden birisi de Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki, Survivor yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında? Yanıtı haberimizde…



AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Survivor 2020’nin yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumludur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Burçe Tunay, yarışmada diskalifiye olan isimler sonrası kadroya dahil edilmiştir.