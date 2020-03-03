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  3. Survivor'ın yeni yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor'ın yeni yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor'ın yeni yarışmacıları kimler oldu" Acun Ilıcalı açıkladı!

Acun Ilıcalı, Survivor'da Erman ve Fatma'nın diskalifiye olduğunu açıklamıştı. Giden yarışmacıların ardından yeni yarışmacılar merakla bekleniyordu. Survivor 2020'ye dahil olan isimler belli oldu...

Survivor 2020'de geçtiğimiz günlerde diskalifiye şoku yaşanmıştı. Ünlüler takımından Erman Altıkardeş yaşadığı tartışmalar ve agresif tavırları nedeniyle, gönüllülerden Fatma ise yaşadığı sakatlıktan dolayı yarışmadan diskalifiye edilmişti. Son olarak Acun Ilıcalı, ayrılan yarışmacıların yerine 4 yeni ismin Survivor'a katılacağını duyurdu.

Survivor'ın yeni yarışmacıları, 2 Mart Pazartesi ekrana gelen bölümde ödül oyunu öncesinde adaya geldi. Takımlarına katılan yeni yarışmacılar kendilerini tanıttılar.

SURVİVOR YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor'ın yeni yarışmacıları basketbolcu Gizem Birdal, plates hocası Berkan Karabulut, kick boksçu Yunus Emre Özden ve jimnastikçi Aşkım Burçe Tunay oldu.

Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden gönüllüler takımına, Berkan Karabulut ve Aşkım Burçe Tunay ise ünlüler takımına katıldı.


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