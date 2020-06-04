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  3. Survivor'ın sevilen yarşmacısı Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim nereli, kaç yaşında?
04 Haziran 2020 Perşembe 20:17 | Son Güncelleme:

Survivor'ın sevilen yarşmacısı Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim nereli, kaç yaşında?

Survivor'ın sevilen yarşmacısı Evrim Keklik kimdir" Survivor Evrim nereli, kaç yaşında"

Survivor'un son zamanlardaki en çok konuşulan isimleri arasında Evrim Keklik ilk sırada yer alıyor. Yarışmada konuşma tarzı ve girişken yapısıyla ön plana çıkan Keklik, oyunlardaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Barış ile girdiği diyalog ile anılan yarışmacı sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Survivor Evrim aslen nereli? Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor’da finale doğru yaklaşılıyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışma bazen de renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Son zamanlarda gerek ikili diyalogları gerekse kişisel performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Evrim Keklik adından sıkça söz ettiriyor. İzleyiciler de “Survivor Evrim kimdir, nereli?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Survivor’ın dikkat çeken yarışmacısı Evrim Keklik hakkında merak edilenler...

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Survivor 2020 kadrosunda yer alan ve yarışmanın favori isimleri arasında gösterilen Evrim Keklik son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Hırslı ve inatçı yapısıyla dikkat çeken yarışmacı oyun performanslarında da ön plana çıkıyor. Evrim Keklik, 1990'da İstanbul’da dünyaya geldi.  29 yaşında olan Keklik ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlamış ve 10 yıl boyunca devam etmiştir. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer olan Keklik, 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transfer olmuştur.

Yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun süren Evrim voleybola ara vermek zorunda kalmıştır. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam etmiştir. Üniversitede 4 yıl yüzme sporuyla uğraşan yarışmacı 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olmuştur. Üniversite eğitimi 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailesinin yanına 2017 yılında geri dönen yarışmacı sualtı hokeyine başlamıştır. 1 yıldır bu spor ile ilgilenen Evrim bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmaktadır."

SURVIVOR EVRİM BOYU KAÇ?

Survivor'ın sevilen yarışmacısı Evrim Keklik'in boyu 1,67 cm uzunluğundadır. 

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