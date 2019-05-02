Survivor'ın ses getiren ismi Turabi finale kaldı!

Survivor’daki hırsı ve özlü sözleriyle ekranlara damgasını vuran Turabi şimdi de The Challenge’da yarışıyor. Survivor Turabi The Challenge’da da finale kaldığını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Turabi yaptığı açıklamada; “Hırsımla, emeğimle, hakkımla, alnımın teriyle, bileğimin gücüyle ve omuzumda Türk Bayrağı ile finaldeyim! The Challenge’da bir çok ülkeye karşı tek Türk olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım ve yapmaya da devam edeceğim” dedi.

UMARIM 1 MİLYON DOLARI TÜRKİYE’YE GETİRİRİM

Turabi açıklamasını “Her zamanki gibi finali garantiledim. Büyük zafer için tek bir adım kaldı. Umarım sizi gururlandırırım. Bu başarıyı ve 1 milyon doları Türkiye’ye getiririm” sözleri ile noktaladı.



