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  3. Survivor'dan elenen Mert Öcal'dan ilk paylaşım
22 Mayıs 2020 Cuma 12:43 | Son Güncelleme:

Survivor'dan elenen Mert Öcal'dan ilk paylaşım

Survivor'dan elenen Mert Öcal'dan ilk paylaşım

Geçtiğimiz günlerde Survivor'a veda eden Mert Öcal, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Mert Öcal, geçtiğimiz salı akşamı 'Survivor'dan elenmişti. Yarışmaya veda etmesinin ardından corona virüs tedbirleri kapsamında Dominik Cumhuriyetİ'nden ayrılamayan oyuncu, Instagram hesabı üzerinden ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

İŞTE SURVIVOR MERT'İN AYRILIK SONRASI İLK SÖZLERİ

"Herkese merhaba, biliyorum özlediniz bende çok özledim. Ama artık çok fazla beraber olacağız, içiniz rahat olsun. Benim adıma her şey çok güzel keyfim yerinde bir sorun yok çok şükür. Hiç merak etmeyin tam gaz devam. Çok keyifli, çok zor bir survivoru geride bıraktık. Diğer arkadaşlarımın yolu açık olsun, hepsine başarılar dilerim. Bu zor zamanda sürekli bizimle olduğu ve yakından ilgilendiği için @acunilicali ya ve bütün kamera arkası ekip arkadaşlarıma bizimle 4 ay geçirip aynı zorlukları yaşadıkları için bir kez daha çok teşekkür ederim. Harika bir maratondu. En çokta size destekleriniz için ve beni yalnız bırakmayıp varlığınızı hep hissettirdiğiniz için binlerce kez teşekkür ederim. İyiki varsınız. Aramızda çok sağlam bir bağ oluştuğunun farkındayım ve bu bağı her zaman koruyacağımdan emin olabilirsiniz. İnşallah şu anda içinde bulunduğumuz sıkıntılı günler en kısa zamanda son bulur ve hepimiz sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam etmeye başlarız. Bayramda ilk canlı yayınımla sizlerle buluşup sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Tam gün ve saati öncesinde haber vereceğim, herkese kucak dolusu sevgiler, sizi seviyorum."


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