Survivor'dan elenen Ersin Türkiye'ye dönmedi mi? O paylaşımlar ele verdi!

Gönüllüler ve Ünlüler arasında geçtiğimiz günlerde bir futbol maçı oynanmış, Barış'ın darbesiyle dizinden sakatlanan Ersin Korkut'un MR sonuçları Türkiye'ye gönderilmişti. Yapılan incelemelerin ardından Ersin'in yarışmaya devam edemeyeceği kesinleşmişti.

SURVIVOR EKİBİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Öte yandan Survivor'dan elenen yarışmacılar bir süredir koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal edildiği için Dominik'te kalmaya devam ediyordu. Önceki gün Dominik'ten Türkiye'ye getirilen Survivor ekibi, Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.

ERSİN DÖNMEDİ Mİ?

Elenen tüm yarışmacılar Türkiye'ye getirilirken, Ersin'in Dominik'te kaldığı ve Türkiye'ye dönmediği iddia edildi. Bu iddiaları, Acun Ilıcalı'nın ve Murat Ceylan'ın yaptığı paylaşımlar da adeta destekledi. Ilıcalı'nın dün çektiği bir videoda Ersin'in görünmesi iddiaları güçlendirdi.

Ceylan'ın da Ersin'le paylaştığı bir selfie, "Ersin Türkiye'ye dönmemiş" dedirtti. Ersin'in Dominik'te kalmasının nedeni ise henüz bilinmiyor.